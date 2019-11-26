وبحسب ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مساء الاثنين، فإن الكلية استأصلت من جسد رجل يبلغ 56 عاما، أثناء عملية جراحية استغرقت ساعتين في العاصمة نيودلهي.

وقال الأطباء إن الكلية تضخمت بفعل إصابة الرجل الخمسيني باضطراب وراثي يعرف بـ" مرض الكلى متعدد الكيسات".

ويؤدي إلى الاضطراب إلى تضخم الكلى بشكل كبير وفقدان عملها بمرور الزمن، ويمكن أن تنمو إلى أحجام مختلفة، لكن الحجم الكبير يعد أمرا نادرا.

ولفت الأطباء إلى أن الكلية المتضخمة سيطرت على مساحة واسعة من بطن المريض.

وبحسب الاستشاري في المسالك البولية، ساشين كاتوريا فإن وزن الكلية يتراوح بين 120-150 غرام.

وأضاف أن هذه أكبر كلية يجري إزالتها من جسم إنسان في العالم حتى الآن.

وكان الرقم القياسي العالمي السابق يظهر أن كلية استأصلت عام 2017 وبلغ وزنها 4.25 كيلوغرام وبسبب الداء نفسه.