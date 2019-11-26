وحصل المطعم، وهو جزء من مشروع دمج اجتماعي، على المركز الأول من بين أكثر من ألفي مطعم أدرجوا بقائمة موقع (تريب أدفيزور).

وقالت النادلة ماري صوفي لامارش المصابة بـ"متلازمة داون": "الزبائن هنا لرؤيتنا وتذوق جو المطعم وفن الطهي.. إن هذا يمثل الكثير من الضغط. ونحن فخورون بأنفسنا".

وأسس (65 دوجري) 4 من أصحاب الأعمال لهم خلفيات في الطهي والرعاية الاجتماعية. وقد سُمي على درجة الحرارة المثالية لطهي البيض، ويقدم أطباقا تعتمد على سمات المطبخ الفرنسي.

وقالت أديلايد أيمر، وهي واحدة من مؤسسي المشروع، لرويترز إن الفكرة تتمثل في إكساب الناس المهارات اللازمة لدخول مجال الضيافة.

وقال فالنتين كوجيلز، وهو أيضا من مؤسسي المشروع، في تصريح لرويترز "نعمل مع أناس سعداء جدا بأنهم يعملون، لذا فهُم يستمتعون بالحضور إلى العمل كل يوم".