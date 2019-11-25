وخلال الفيديو، حاول ميسي أن يقذف زجاجة مياه لأعلى على أن تسقط أمام سيرو، الذي أعجبه الأمر وارتفعت ضحكاته خلال المقطع المصور.

ورزق الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوتسو بصبي ثالث سمياه سيرو، بحسب ما ذكر نجم برشلونة الإسباني في مارس 2018.

وعلق ميسي في صفحته على موقع "فيسبوك" آنذاك على صورة يمسك فيها بأصابع مولوده الجديد: "أهلا وسهلا سيرو!!! بفضل الله سارت الأمور بشكل ممتاز. هو ووالدته بحال جيدة جدا. نحن سعداء جدا".

سيرو هو نجل ميسي الأخير إلى جانب شقيقيه تيغاو (6 أعوام) وماتيو (3 سنوات).