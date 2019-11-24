وأضافت الوكالة إن جثة كو هارا (28 عاما) اكتشفت في منزلها جنوبي سول.

وكانت كو والمعروفة باسم هارا في مناطق أخرى من آسيا، قد انتقدت بشدة التنمر على الإنترنت، وفق ما ذكرت "رويترز".

وفي يونيو، بعد شهر من العثور عليها فاقدة الوعي في منزلها ونقلها للمستشفى، قالت كو إن من الصعب التغلب على الاكتئاب، وطلبت تعليقات إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت كو العمل في فريق "كارا" المكون من خمس فتيات في عام 2008، وكان من أوائل الفرق النسائية التي ساعدت في شهرة موسيقى البوب الكورية والتي أصبح لها الكثير من المعجبين في اليابان والصين ودول أخرى.

وبعد انتهاء عقدها مع وكالة كورية جنوبية لإدارة أعمالها بدأت الغناء منفردة في اليابان وأقامت حفلا هناك هذا الشهر.

جدير بالذكر أن نجمة بوب أخرى هي سولي وهي من أعضاء فريق "إف أكس" النسائي وصديقة مقربة من كو، وكانت تحدثت أيضا عن التنمر على الإنترنت، عثر عليها ميتة في منزلها في أكتوبر.