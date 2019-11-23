وأطلقت سلسلة المطاعم التي تعد من بين الأكبر في العالم، حملة دعائية تسويقية لمشروب القهوة الجديد الملائم لفصل الشتاء، الذي أطلقت عليه "لاتيه المليونيرات".

ويظهر مشروب "ماكدونالدز" الجديد بشكل جذاب جدا في الإعلانات، فهو مشروب قهوة اللاتيه تعلوه رغوة غنية وكراميل وقطع الشوكولاتة، ويبدو شكله شهيا للغاية.

لكن المفاجأة كانت للمستهلكين، الذين أقدموا على طلب المشروب الجديد، فحصلوا على مشروب عادي لا يشبه ذلك المروج له في الإعلان أبدا، وفقا للعديد من الصور التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

واشتكى بعض ممن اقتنوا المشروب من كميته المحدودة، حيث صور البعض كوبهم نصف مملوء، بينما علق آخرون على شكله المختلف تماما عن الصورة، حيث بدا وكأنه مشروب لاتيه عادي، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وكتب أحد الزبائن في بريطانيا على موقع "تويتر": "أنا مستاء جدا، هذا هو لاتيه المليونيرات الثاني لي، وللمرة الثانية لا توجد رغوة أو كريمة".

وكتب آخر: "ما هذا الهراء؟ هل هذا هو لاتيه المليونيرات؟ يبدو لي كأنه لاتيه النصابين"، وأرفق مع التغريدة صورة للمشروب الذي لم يشبه الإعلان.

وأطلقت شركة "ماكدونالدز" مشروب "لاتيه المليونيرات" في بريطانيا ودول أخرى، بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد.

ورد متحدث باسم الشركة على الانتقادات التي طالت المنتج الجديد قائلا: "الرغوة والكريمة ستذوب مع المشروب إذا ما تركت لمدة معينة وستندمج مع اللاتيه. حتى إن ذابت الرغوة والكريمة فسوف تحصل على المذاق الرائع".