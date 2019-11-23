وأوضحت حديقة الحيوانات في سان مارتان لا بلين، أن رجلا عثر على الحيوان المهدد بالانقراض في حديقته.

وأكد الطبيب البيطري جان كريستوف جيرار في بيان: "اتصل بنا أحد المواطنين صباح السبت ليقول إنه رصد الباندا الأحمر على شجيرة في حديقته".

وتوجه فريق على الفور إلى المكان واستعاد الباندا.

وأوضح جيرار الذي يعمل في حديقة الحيوانات: "يبدو الباندا الصغير في حالة جيدة ولم يعان بسبب بقائه خارج الحديقة، مع أنه فقد شيئا من وزنه".

وقد هرب الحيوان البالغ 3 سنوات من الحديقة، الخميس الماضي، مستفيدا من تساقط كثيف للثلوج أدى إلى اقتلاع أشجار، فيما لم تهرب معه رفيقته الأنثى في الحديقة.

والأربعاء رصد أحد السائقين الحيوان على بعد 10 كيلومترات من الحديقة، لكن الشرطة والعاملين في المتنزه عجزوا عن تحديد مكانه.

وتمضي هذه الحيوانات الخجولة معظم وقتها في الأشجار، ولا تعتبر خطرة على الإطلاق.

وسيراقب أطباء بيطريون الباندا في الأيام المقبلة لضمان أنه بصحة جيدة.