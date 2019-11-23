ووصل ذكر الزرافة الذي يدعى "جاز" إلى ملجأ حيوانات "ذي راينو" ( وحيد القرن) بعد أيام فقط من ولادته.

وكان مزارع عثر عليه في البرية، ضعيفا ومصابا بالجفاف، واستدعى مركزا للمساعدة.

وسرعان ما بدأ الكلب هانتر المقيم في دار الأيتام في رعاية القادم الجديد.

وقالت جاني هيردين، العاملة بالدار، ان صداقة نشأت بينهما على الفور.

وأضافت ان ذكر الزرافة الوليد تم حقنة بمحلول لمعالجة الجفاف، وقد تحسنت حالته كثيرا. ويجري اطعامه لبنا، وهو يحاول تناول أوراق الأشجار.

وختمت: "ربما في القريب سيتمكن من العودة لموطنه"، وفقا لما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".