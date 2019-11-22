وقال نوت باسشي، عالم الآثار بمعهد النرويج لأبحاث التراث الثقافي، إنه تم رصد عارضة طويلة بطول 13 مترا في شهر سبتمبر، في حقل اعتاد أن يكون تلا للدفن في جزيرة إدويا على بعد 110 كيلومترات غرب تروندهايم.

وقال باسشي الجمعة إن السفينة قد يصل طولها إلى 17 مترا، ولا توجد خطط فورية للكشف عنها.

وعاش الفايكنغ في الفترة بين 793-1066.

وكان باحثون تمكنوا في مارس من العثور على سفينة مدفونة غرب أوسلو، باستخدام رادار جغرافي يستخدم نبضات الرادار لتصوير السطح السفلي.