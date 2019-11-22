ويقول عن مشروعه الذي أطلق عليه اسم (مخ على شريحة) والذي يجمع بين مجالي الطب الحيوي والهندسة الكهربائية: "ما نقوم به هو وضع خلايا عصبية (صناعية) وعمل توصيلات لمعرفة أثر الدواء على جزء من المخ".



والطفل البلجيكي المعجزة الذي يبلغ معدل ذكائه 145 درجة في طريقه لأن يصبح أصغر خريج جامعي بالعالم عندما يحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا الشهر المقبل.



وقال عن خطته لما بعد التخرج: "أعتزم البدء في إعداد رسالة الدكتوراه ودراسة القليل من الطب ولكن قبل ذلك سآخذ عطلة".

وبعد أن أتم لوران المرحلة الثانوية كاملة في نحو عام بدأ الدراسة الجامعية المقرر أن يتمها في تسعة أشهر.

وقال سيورد هالشوف مدير البرنامج: "سرعة عقله (مذهلة).. لا يمكن تصور ما يدور في رأسه. ربما يكون أذكى بثلاث مرات من أذكى طالب مر علينا من قبل".



ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية فإن أصغر خريج جامعي حتى الآن هو الأميركي مايكل كيرني الذي حصل على الشهادة الجامعية في عام 1994 عندما كان عمره عشر سنوات وأربعة أشهر.



وفي الأوقات التي لا يكون فيها بالجامعة يقول لوران إنه يتجول مع كلبه أو يتسلى بألعاب الكمبيوتر أو ينشر صورا على موقع إنستغرام.