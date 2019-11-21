وفقا للأمم المتحدة، فإن إقرار هذا اليوم وتخصيصه للتلفزيون جاء "اعترافا بتأثيره المتزايد في صنع القرار من خلال لفت انتباه الرأي العام إلى المنازعات والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن، ودوره المحتمل في زيادة التركيز على القضايا الرئيسية الأخرى، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية".

وكانت الولادة الرسمية للتلفزيون في السابع والعشرين من يناير 1926، ويعتبر العالم الأميركي من أصل روسي فلاديمير زوريكين "أبو التلفزيون" الذي يصفه كثيرون على أنه "صندوق العجائب".

البث التلفزيوني

في العام 1936، دشنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أول خدمة تلفزيونية عامة ومنتظمة، عندما بدأت البث من قصر ألكسندرا، في لندن.

وفي العام 1939، بدأت شركة الإذاعة القومية أول بث تلفزيوني منتظم في الولايات المتحدة، وكان أول برامجها برنامجا للرسوم المتحركة، علما أن أول بث علني للتلفزيون الملون بدأ في العام 1951.

الوطن العربي

وعلى الصعيد العربي، يعتبر التلفزيون العراقي أول تلفزيون عربي يبدأ إرساله التلفزيوني وذلك في الثاني من مايو عام 1956، واقتصر البث حينها على بغداد، قبل أن يشمل مناطق أخرى في العراق، مثل البصرة والموصل وكركوك، حيث شملها البث في أواخر الستينيات من القرن الماضي.

أما الدولة العربية الثانية في البث التلفزيوني فكانت الجزائر، حيث بدأ البث فيها خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وتحديدا في نهاية ديسمبر من العام 1957.

وبعد ذلك بنحو عامين، أي في العام 1959، بدأ البث التلفزيوني في لبنان، ففي العام 1956، منحت الحكومة اللبنانية تراخيص البث التلفزيوني لشركتين، بدأت الأولى وهي شركة التلفزيون اللبنانية "سي إل تي" في 28 مايو 1959 أول بث تلفزيوني لها.

أما مصر فأطلقت أول قناة تلفزيونية لها في العام 1960، رغم أن القرار ببدء البث التلفزيون اتخذ في أواسط الخمسينيات.

وكان أول بث لقناة عربية خاصة في الشرق الأوسط لقناة "إم بي سي" وذلك في العام 1991، ثم باقة ART التي كانت تبث عبر القمر الصناعي "عرب سات" ثم تحولت إلى النظام المشفر في العام 1996.