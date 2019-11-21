وأتت حرائق غابات قوية على مساحات شاسعة في شرق أستراليا، فيما تشير تقديرات من جهات متخصصة في حماية الحياة البرية إلى أن هذه الحرائق قضت على مئات حيوانات الكوالا هذا الشهر في ولاية نيو ساوث ويلز وحدها.

وقد حصدت صفحة لحشد التبرعات من العامة أنشأها مستشفى بورت ماكويري للكوالا، لإقامة محطات للمد التلقائي للمياه للكوالا البرية، أكثر من مليون دولار أسترالي مع تبرعات من 20 ألف شخص من بلدان عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وقد نالت الحملة الخيرية "ساعدوا الكوالا العطشى المنكوبة جراء الحرائق الأخيرة"، تبرعات فاقت بكثير الهدف المحدد أساسا عند 25 ألف دولار أسترالي، كما تجاوزت قيمة التبرعات المجموعة في أي حملة أخرى في أستراليا هذا العام، حسبما ذكرت "غوفاندمي".

وتعد هذه المبادرة واحدة من بين 700 حملة متصلة بالحرائق أطلقت في الأيام العشرة الأخيرة وجمع خلالها مليونا دولار أسترالي (1.36 مليون دولار أميركي) في المجموع.