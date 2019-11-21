وذكر تلفزيون الصين المركزي أن الباندا بي بي، وصل إلى قاعدة تابعة لمركز بحوث الباندا العملاقة صباح الخميس. وسيتم عزل بي بي لمدة شهر حتى يتكيف مع فارق التوقيت، وسيتعلم تناول الأطعمة المحلية، والتقاط اللهجة السيتشوانية.

وكان بي بي محبوبا في حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن. وقد ولد بي بي بعد عملية تلقيح صناعي ناجحة بين والديه، مي شيانغ وتيان تيان، في عام 2015.

وبموجب اتفاقية حديقة الحيوان الأميركية مع الحكومة الصينية، تنتقل جميع الأشبال المولودة في واشنطن إلى الصين عندما تبلغ الرابعة من العمر، للتكاثر مع حيوانات الباندا الأخرى، كجزء من برنامج التكاثر التعاوني.

ويساعد هذا الإجراء على الحفاظ على التنوع الوراثي للحيوانات.