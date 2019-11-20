وسار الكوالا ببطء، مبتعدا عن الغابة المشتعلة، متجها إلى طريق سريع، وقد بدت عليه آثار الحروق والإعياء، قبل أن تلمحه امرأة كانت تمر من نفس الطريق، لتتوقف وتهرع إلى مساعدته.

وأظهر مقطع الفيديو المرأة وهي تلف الكوالا بقميصها قبل أن تسقيه الماء وتصبه على جسمه، بينما يمكن سماع صرخات الحيوان المتألم.

وفي لقطة أخرى ظهرت المرأة وهي تلف الكوالا ببطانية وتحمله مبتعدة عن المكان.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم إيصال الكوالا إلى الطبيب البيطري في الوقت المناسب وتضميد جراحه وإعطاؤه مضادات حيوية، لافتة إلى أنه سيشفى بشكل تام مع مرور الوقت.

وبدأت الحرائق تستعر في أستراليا، عندما ضربت صاعقة يوم الجمعة غابة بولاية نيو ساوث ويلز، على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال من سيدني، تسببت منذ ذلك الحين في تدمير أكثر من 4900 فدان، ونفوق نحو 350 من حيوانات الكوالا.

وانتشر مقطع الفيديو الخاص بعملية الإنقاذ على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المتابعون المرأة بـ"البطلة"، كونها لم تخش النيران وأخرجت الكوالا من وسط الحرائق بسلام.