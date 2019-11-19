وقال آل الشيخ في تغريدة على حسابه في تويتر: "وصلتني أسئلة كثيرة عن تمديد موسم الرياض، وحبيت أوضح لكم: الموسم ينتهي في وقته 15 ديسمبر والتمديد لبعض المناطق فقط".

وأضاف في تغريدته أن "مناطق ونتر وندرلاند والمربع والسفاري والثمامة" سيتم تمديد العمل فيها إلى 18 يناير المقبل، في حين سيتم تمديد عمل البوليفارد إلى نهاية شهر مارس 2020.

وأعلن آل الشيخ عبر تغريدة له على حسابه في "تويتر"، وصول الموسم إلى سبعة ملايين و650 ألف زائر خلال شهر.

يذكر أن موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الأحد عشر، التي أُطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019، وتهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية.