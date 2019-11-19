وكتب آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، صباح الثلاثاء: "شغال على مسلسل فكرتي وسيناريو وحوار الأستاذ الكبير عمرو سمير عاطف".

وأضاف "إن شاء الله سيرى النور في 2020. بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية".

يذكر أن تركي آل الشيخ له مؤلفات غنائية كثيرة، وكتب أغان عدة للفنان المصري عمرو دياب وكتب ألبوم "لعبت مع الأسد" للفنان عمرو مصطفى.