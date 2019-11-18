ووقع الهجوم القاتل الأحد في مزرعة بن في جزيرة سومطرة، حيث قاوم الرجل البالغ 57 عاما النمر، قبل أن يقتله هذا الأخير على ما أوضح مدير وكالة الحفظ في جنوب سومطرة، جينمان حسيبوان.

وأكد لوكالة فرانس برس أن "المزارع هوجم خلال قطعه شجرة في مزرعته".

وأتى الحادث غداة مهاجة النمر نفسه مجموعة من السياح الإندونيسيين كانوا يخيمون في مزرعة شاي في منطقة جبل ديمبو في جنوب سومطرة.

ونقل أحد هؤلاء السياح إلى المستشفى بعدما أصيب بجروح في الظهر، إثر اقتحام النمر لخيمته وفق المصدر نفسه.

ولا يزال الحيوان طليقا في منطقة حرجية محمية، وهو من بين 15 نمرا مهددا جدا لا تزال في جنوب سومطرة، التي سجلت فيها 5 هجمات نمور، أدى اثنان منهما إلى وقوع قتلى على ما أفاد المسؤول نفسه.

والمواجهات بين الحيوانات والبشر منتشرة في إندونيسيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، خصوصا في المناطق التي تشهد قطعا لأشجار الغابات المطيرة لزراعة أشجار النخيل المدر للزيت، مما يقضي على المواطن الطبيعية للحيوانات.

وقتل رجل في مارس الماضي، بعدما هاجمه نمر في إقليم ريو في سومطرة، فيما قتل نمر آخر، قبل أشهر على ذلك، عاملا في مزرعة في المنطقة.

وتعتبر نمور سومطرة مهددة جدا بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مع وجود 400 إلى 500 منها فقط في البرية.