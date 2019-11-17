وبحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، فقد رصد الغزال الذي ينتمي لفصيلة "أيل أبيض الذيل" في شبه جزيرة ميشيغان العليا.

وقال ممثل الولاية السابق، ستيف ليندبرغ على صفحته بموقع "فيسبوك"، إنه قبل "5 أيام من بدء موسم صيد الغزلان، رصد الحيوان الغريب بقرونه الثلاثة وتفرعاتها الحادة".

ونشر ليندبرغ صورة الأيل مع قرنين معتادين وقرن إضافي وسط جبهته، أضاف أنه لا يذكر أنه فقد رأى في الماضي غزالا بثلاثة قرون.

ونشر صورا للغزال من أجل "دحض الشائعات"، مؤكدا أن الصور حقيقية وليست "فوتوشوب"، علما أن الأيائل بيضاء الذيل تعيش في أرجاء ولاية ميشيغان.