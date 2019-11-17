وذكر زكي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، أن "الزعيم" بحالة صحية جيدة، مشيرا إلى أنه "يستكمل حاليا تصوير مسلسله الرمضاني -فالنتينو-".

ونقل موقع "الشروق" عن زكي، قوله مساء السبت "أطمئن العالم العربي كله الفنان عادل إمام بصحة جيدة والأمور كلها بخير".

واستنكر ما يروجه البعض من شائعات حول الفنانين، قائلا إنه لا يعرف تحديدا مصدر الشائعات التي تنتشر كـ"النار في الهشيم".

وتساءل في ختام حديثه "لا أعرف حقيقة ماذا تستفيد الناس من نشر مثل هذه الشائعات.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

و"فالنتينو" مسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.