وبيعت لوحة "بارونة بيلامي" من السلسلة ذاتها للوحة "بورتريه لإدمون دو بيلامي" التي حققت العام الماضي سعرا أعلى بستين مرة من أدنى تقدير لدى "كريستيز"، في مقابل 20 ألف دولار للشخص الوحيد الذي قدم عرض شرائها.

ووصل سعر اللوحة مع العمولات إلى 25 ألف دولار، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

أما اللوحة الثانية التي تحمل عنوان "كاتسوواكا أوف ذي دون لاغون"، والتي أنجزت باستخدام نمط "أوكييو"، أي التصويري الياباني فقد حققت، إضافة إلى الرسوم، سعر 16 ألفا و250 دولارا.

وكان بيع لوحة "بورتريه لإدمون دو بيلامي" في مقابل 432 ألفا و500 دولار أثار مفاجأة في الأسواق، في أكتوبر 2018، بعدما حققت سعرا فاق التوقعات لعمل يدمج الفن والذكاء الاصطناعي.