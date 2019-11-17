ويتساءل موقع odditycentral الذي نقل الخبر: "لماذا يقوم أي شخص ببناء منزل من حاويات شحن كبيرة جدا وموجودة في شارع مكغوين في مدينة هيوستن الأميركية؟".

ويجيب المالك ويل برو: "لم لا؟" فقد كان برو يفكر في الأمر لفترة من الوقت، وبعد استخدام برنامج ثلاثي الأبعاد لجعل حلمه حقيقة، بدأ العمل على إصدار نسخة واقعية منه على حافة شارع بوسط مدينة هيوستن.

وبدأ برو بناء منزله الخاص منذ العام 2007 عندما جمع جميع الحاويات المعدنية، البالغ عددها 11، في مكان واحد، ثم استخدم رافعة عملاقة لتساعده على تحريك الحاويات وإعادة وضعها.

يقول برو إن نقص الأموال المطلوبة هي سبب عدم استكمال منزله الحلم حتى الآن، حيث لا يزال العمل جاريا بعد الانتهاء من بناء ثلثي المنزل المكون من ثلاثة طوابق.