وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن البطل البريطاني، طار بسرعة 136 كيلومترا في الساعة، متجاوزا بذلك الرقم السابق الذي حققه في سنة 2017 وبلغ 51 كيلومترا في الساعة.

وانطلقت الرحلة المثيرة من شاطئ برايتون، واستطاع ريتشارد أن يحرز تقدما بأكثر من 80 كيلومترا في الساعة مقارنة بالرقم السابق.

وقال صاحب الإنجاز، في تصريح صحفي، إنه أراد من خلال الجولة السريعة أن يظهر مدى تقدم التقنية المستخدمة في البذلات النفاثة والطائرة، بعد الرقم المسجل قبل عامين.

ووصف ريتشارد الطيران باستخدام البذلة بالأمر المبهج، مضيفا أن مستوى "الأدرينالين"، قد تدفق بشكل ملحوظ أثناء التحليق.

وأوضح أن البذلة التي طار بها، مؤخرا، اعتمدت بشكل كامل على طباعة ثلاثية الأبعاد، كما أنها صارت أخف وزنا وأفضل أداءً وأكثر قوة، الأمر الذي يزيد من إمكانية الطيران.

وأسس ريتشارد شركة "غرافيتي إنداستريز" المختصة في صناعة البذلات الطائرة، ووصف خوض التجربة بأنه شبيه بما يمكن أن يراه الإنسان في الأحلام.