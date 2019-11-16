ودخلت هذه الطائرة الخدمة في الرابع من أكتوبر الماضي، في إطار تجديد كامل أسطول الشركة التي تلقت في أغسطس، طائرة أولى من هذا الطراز.

وقال المدير العام للشركة، ديدييه تابيرو، إن "رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط".

وأشار إلى أن فحوصا علمية سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتوقفت هذه الطائرة من طراز "إيرباص ايه 330 نيو" عن التحليق منذ أسبوعين، وستعاد إلى مصنع "ايرباص" في تولوز بعدما فشل فنيون متخصصون في الصيانة أرسلهم المصنّع الأوروبي ومجموعة "رولز رويس" إلى نوميا عاصمة كاليدونيا الجديدة،" في حل إيجاد حل دائم لهذه المشكلة".