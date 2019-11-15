وظهر ميسي بصحبة رئيس هيئة الترفيه السعودية عقب وصوله إلى الرياض، لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام نظيره منتخب البرازيل، والمقرر لها مساء الجمعة، على ملعب "جامعة الملك سعود".

وظهر آل الشيخ مرتديا قميص نادي ألميريا الإسبانى، الذى يملكه، فيما ارتدى النجم الأرجنتيني ملابس منتخب التانغو، وتخلل اللقاء حديثا عن الدوري الإسباني.

وخلال الفيديو قال تركي آل الشيخ لميسي: "فخور بمقابلتك في المملكة العربية السعودية، أتمنى مقابلتك الموسم المقبل في مواجهة ألميريا وبرشلونة بالدوري الإسباني".

ومازح رئيس هيئة الترفيه ميسي قائلا: "أتمنى أن تتواجد في فريقي (ألميريا) بعد 5 سنوات ربما تكون وقتها سعرك أرخص من سعرك الآن".

وأكمل: "السعودية اختلفت قبل 5 سنوات والآن، نحن نبني الآن سعودية جديدة، نحن الآن نسير من الخلف لنصبح في المقدمة".

وأضاف: "لدينا علاقة قوية مع الأرجنتين، مارادونا أتى هنا لأكثر من مرة، وكذلك باتيستوتا، وأتمنى أن يتحسن مستوى السعودية مستقبلا".

وختتم "حصلت على الرخصة التدريبية B، ويوما ما سأدرب فريقي، وأتمنى أن أفتح مكانا لمنح المدربين شهادات للتدريب بقيادة النجم الأرجنتيني مينوتي".