قال الجيش إن الجندي رصد الكلبين، وهما من نوع "الشيبرد البلجيكي"، يركضان طليقين في الثكنات الواقعة إلى الجنوب من فيينا في ساعة مبكرة اليوم الخميس.

وبعد ذلك، عثر على الرقيب أول داخل مربى الكلاب.

وتم فتح تحقيق في سبب الهجوم.

ونقلت هيئة البث النمساوية "أو آر إف" عن وزارة الدفاع أن أحد الكلبين مدرب بشكل عسكري تام، بينما الآخر، وعمره قرابة 6 أشهر، كان على وشك الخضوع لتدريب.

عبر رئيس النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، عن تعازيه لأسرة الضحية وزملائه العسكريين.

يشار إلى أن الجيش النمساوي يمتلك 170 كلبا في الخدمة.