ووفقا لوسائل الإعلام السلوفينية، ضبطت البضائع في 30 أكتوبر فيما كانت تمر عبر ميناء كوبر السلوفيني على البحر الأدرياتيكي، وتعتبر هذه أكبر عملية ضبط من نوعها في سلوفينيا.

وقد أخفيت المخدرات في بكرات أفلام بلاستيكية مستوردة من إيران، تقدر قيمتها السوقية بـ52 مليون يورو، وفقا للشرطة الهنغارية.

وبالتنسيق مع نظرائها المجريين ووحدة التعاون القضائي الأوروبية "يورو جاست"، تركت الشرطة السلوفينية جزءا من الشحنة تقدر بـ61 كيلوغراما لتصل إلى وجهتها النهائية في هنغاريا.

وألقي القبض على هنغاري يباغ من العمر 47 عاما في 5 نوفمبر أثناء تفريغ الحمولة في مستودع في بودابست.

وفقا للشرطة في هنغاريا فهذه "أكبر عملية ضبط للهيرويين خلال السنوات العشرين الماضية" في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي.