وكان الاشتباه في أنه يقوم بزرع القنب في حاوية مغلقة بواسطة رمز على جزيرته المرجانية الصغيرة نوكوتيبيبي في أرخيل تواموتو.

وأفرج عن لاليبرتيه رجل الأعمال الكندي من قِبَل قصر العدل، بعدما ما أوضح محاميه إيف بيريو محامي رجل الأعمال الكندي قائلاً: "لدينا حوالي 10 نباتات تستخدم لأغراض طبية وشخصية لا غير" على حسب ما أفاد لوكالة فرانس برس.

واستنكرت شركته "لون روج" في بيان نشرته، تقول: "لم توجه إليه أي تهمة بالاتجار". وسبق لغي لاليبرتيه أن استثمر في الماريغوانا لأغراض طبية في كندا.

وبحسب القوانين الفرنسية، قد يواجه حكم بالسجن 10 أعوام، لكن في الواقع لا يحكم على مزارعي القنب في بولينيزيا بالسجن عندما يتعلق الأمر بكميات قليلة، إلا إذا كانت لهم سوابق في هذا المجال.

ولكن قبل أسابيع قليلة، أوقفت عناصر الشرطة أحد المقربين من الملياردير الكندي، وبحوزته مخدرات وصور على هاتفه النقال للمزروعات.

ومنذ شهر يوليو، عرض لاليبرتيه جزيرته المرجانية الصغيرة هذه للإيجار بسعر 900 ألف يورو في الأسبوع. ويضع في تصرف الزبائن 16 فيلا فاخرة في الجزيرة التي تتمتع بطبيعة بكر.

وتضم الجزيرة أيضا استوديو تسجيل متطور، استخدمه بونو مغني فرقة "يو تو" في شهر أكتوبر.