ونقلت صحيفة "غالف نيوز" الإماراتية عن المسؤول، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مبادرة أمن المدارس، قوله، إن معظم حوادث السير التي تقع في نطاق المدارس، تعود لسببين رئيسين، هما عدم تقدير المسافات الآمنة بين السيارات وارتداء أحذية ذات كعب عال أثناء القيادة.

وتوجد مسافة بين أسفل الحذاء الذي يرتديه السائق، وبين دواستي البنزين والمكابح، مما يسمح للسائق بتحريك قدميه بشكل مريح والضغط أو الابتعاد عن الدواستين، إلا أن الأمر يختلف عند ارتداء الكعب العالي.

فبدلا من تحريك القدم كلها لتوفير قوة كافية للضغط على الدواسة المطلوبة، وإيقاف السيارة في الوقت المناسب، كما هو الحال عند الضغط على دواسة المكابح، فإن من يرتدون أحذية ذات كعب عال يميلون للضغط على الدواستين باستخدام أطراف الأصابع فقط.

والقوة الناتجة عن الضغط المماثل، لا تعد كافية لإيقاف السيارة في الوقت المناسب، خاصة في حالات الطوارئ، مما قد يؤدي لوقوع حوادث.

وفي حال ارتداء حذاء بكعب رفيع، فإنه من الممكن أن يعلق بالسجادة أو أسفل الدواسة، مما قد يؤخر الضغط على الدواسة في الوقت المناسب قبل الاصطدام.