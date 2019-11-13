وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن "ديو" تعيش حياة طبيعية رغم "تشوهها الخلقي"، وذلك بفضل الرعاية التي يوفرها لها مالكها الطبيب البيطري رالف تران.

وأوضح المصدر أن جل القطط التي تعاني العيب نفسه، تعيش بضعة أيام فقط قبل أن تفارق الحياة، إلا أن "ديو" خالفت توقعات الأطباء واستطاعت أن تتجاوز الأربعة أشهر إلى حدود الساعة.

ويحرص مالك "ديو" على نشر كل مستجدات قطته على صفحته في "فيسبوك"، حيث تلقى تعاطفا كبيرا من طرف المتابعين.

وفي فيديو نشر مؤخرا، تبدو "ديو" وهي تتناول الطعام من كلا الفمين في الوقت ذاته، حيث لا تشعر بالشبع إلا إذا قامت بالأمر بهذه الطريقة.

وكشف تران أنه تبنى القطة بعدما تم نقلها من نيويورك إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وقال إن "ديو" تعاني حالة صحية نادرة تعرف باسم "ديبروسوبوس"، مشيرا إلى أنها قد تصيب البشر والحيوانات على حد سواء.

وأضاف: "هذا العيب الخلقي يؤدي إلى الولادة بجسد ورأس واحد، لكن بوجهين".

وقال تران إنه "رغم كل المشاكل التي تعاني منها قطته، فإنها لا تبدو منزعجة من ذلك، كما أنها تنمو وتكبر باستمرار".