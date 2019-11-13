وبحسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "مترو" البريطانية، فقد ترك ليندون فلاورز (63 عاما) رسالة في صالون حلاقة بولاية ماين الأميركية، يقول فيها: "هل يود أحد ما اصطحاب المحارب القديم المعاق من أجل تناول العشاء؟".

وكتب العسكري السابق في البحرية الأميركية في الرسالة رقم هاتفه، على أمل أن يجد أحدا يواسيه في وحدته الشديدة بالخروج معا لتناول عشاء.

ولاحظت إحدى العاملات في الصالون الرسالة وتأثرت بها، وسارعت إلى نشرها على موقع "فيسبوك"، لتجد طريقها إلى العالم الرقمي على نطاق واسع.

وتلقى فلاورز عروضا كثيرا تدعوه إلى تناول طعام العشاء، من أفراد تأثروا برسالته.

وقال للصحيفة: "تلقيت مكالمات من جميع أنحاء البلاد، حتى من أشخاص كان يتصلون فقط من أجل الإعراب عن تمنياتهم لي بالخير".

وأضاف أن المكالمات جاءت من أشخاص من فلوريدا في الشرق وحتى كاليفورنيا في الغرب، واعتبر أن ردة فعل الأميركيين على رسالته "أثلجت صدره".

وكان فلاورز المتحدر من ولاية فلوريدا انتقل إلى العيش في ولاية ماين، من أجل الانضمام إلى البحرية الأميركية عام 1976، وهناك تزوج وأنجب طفلين، لكن بعد سنوات انفصل عن زوجته.

وكبر الطفلان وتركا والدهما، إذ تزوجت الابنة وانتقلت إلى العيش في مكان بعيد، ورغم أن الابن الثاني يعيش قرب والده فإنه "مشغول جدا" ولا يراه تقريبا.

ويروي الرجل المسن كيف أن الوحدة زادت من ألمه، إذ يعاني فيروس التهاب الكبد الذي أصيب فيه أثناء خدمته العسكرية في فيتنام.