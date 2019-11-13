لكن الأمر مختلف بالنسبة لنجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، حيث إنه لا يُستدعى منذ سنوات للمنتخب الفرنسي بسبب خلاف شخصي مع زميل سابق.

لذلك استغل هداف الدوري الإسباني فترة التوقف الدولي، التي تمتد لما يقترب من الأسبوعين، للحصول على علاج غير تقليدي.

ونشر بنزيمة (31 عاما) على حسابه بموقع "إنستغرام"، صورا تظهر تلقيه علاجا بالحجامة.

والحجامة علاج تقليدي قديم يقوم على وضع أكواب ساخنة فوق الظهر من أجل إحداث فتحات دقيقة في الجلد، بغرض سحب الدم المختلط بالسموم والشوائب.

واستعان بنزيمة، الفرنسي جزائري الأصل، بالمعالج الشهير جيفري سمادجا، ثم نشر صورة بعد تلقيه العلاج، وأرفقها بتعليق "تعافيت".