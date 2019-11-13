وقال المدعي العام للجمهورية في رين (شمال غرب) فيليب استروك" سنستمر بالعثور على كميات منها لبعض الوقت".

وحذر من أن المخدرات "خطرة جدا بشكلها هذا واستهلاكها قد يؤدي إلى جرعات زائدة".

وهذه الحزم بحجم علبة أحذية ملفوفة بالسيلوفان لحمايتها من الرطوبة والمياه وهي تحوي الكوكايين بدرجة نقاوة عالية تبلغ 83%.

وأوضح أن المخدرات تصل بشكل متفرق إلى الشواطئ الفرنسية، و"تقتصر فقط على الكوكايين".

وتسجل هذه الظاهرة منذ منتصف أكتوبر وقد تسارعت منذ الرابع من نوفمبر. وهي تطال كل شواطئ فرنسا المطلة على المحيط الأطلسي.

وأوقف شاب في السابعة عشرة، الاثنين، وبحوزته 5 كيلوغرامات من الكوكايين جمعها على شاطئ لاكانو المحظور على المواطنين، بعد العثور على حزم مخدرات كثيرة منذ الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إنه أتى خصيصا من مدينة تولوز (جنوب غرب) التي تقع على مسافة ساعات. وقد وضع في الحبس على ذمة التحقيق "لحيازته ممنوعات".

ويسعى نحو 100محقق إلى فهم كيفية وصول هذه الحزم إلى شواطئها.

وأكثر الفرضيات ترجيحا أن المخدرات رميت في المياه "إثر عطل او عاصفة" على ما قال المدعي العام، في حين يعكف المحققون على دراسة حركة النقل البحري منذ منتصف أكتوبر في محاولة لتحديد مصدر الحمولة.