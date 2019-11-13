ونقلت "سكاي نيوز"، الأربعاء، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 25 مليون دولار أميركي.

وأشارت إلى أنه تم العثور على الكوكايين بعد أوقفت الشرطة الشاحنة التي تقل اللحوم المجمدة من أجل التفتيش في مقاطعة إسكس، قرب العاصمة لندن.

وبحسب السلطات البريطانية، فقد جرى تعبئة نحو 200 كيلوغرام من المخدرات داخل اللحوم المجمدة، ووضعت في الجزء الخلفي من الشاحنة المسجلة في هولندا.

ووجهت السلطات الاتهام إلى سائق الشاحنة الذي يحمل الجنسية الهولندية، في جريمة تهريب مخدرات من الفئة الأولى.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا إن التحقيق في الحادثة مستمرة، مؤكدة أن ضبط الشاحنة شكل ضربة للمنظمة الإجرامية التي تقف وراءها.