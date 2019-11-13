وقال آل الشيخ في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر":"الحمد لله وصلنا إلى 6 ونص مليون زائر حتى اليوم..".

ويعد موسم الرياض أضخم المواسم الترفيهية في المملكة ويستهدف نحو 20 مليون زائر من المواطنين والمقيمين داخل المملكة ومن السياح القادمين من الخارج.

وهو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان، الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما، تبدأ في 11 أكتوبر، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.

وكانت الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن إحصاءات حديثة بشأن "موسم الرياض" تمثلت في نسبة إشغال وحجوزات الفنادق، وعدد السياح والزوار، بالإضافة إلى العمليات المالية في مدينة الرياض، حيث بلغ عدد السياح 100 ألف سائح، و6 ملايين و500 ألف زائر، الأمر الذي انعكس على إغلاق مقار عدد من الفعاليات بعد وصولها إلى الحد الأقصى وتجاوز ذلك قدرتها الاستيعابية.

كما انتعشت العمليات المالية في مدينة الرياض بأكثر من 333 ألف عملية، عبر 201 ألف بطاقة بنكية خلال "موسم الرياض"، في أكتوبر الماضي، بمبلغ تجاوز 156 مليون ريال، نفذ 5% من عملياتها زوار من خارج المملكة.