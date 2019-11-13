وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية تيناشي فاراوو، إن ما لا يقل عن مائتي فيل نفقت في متنزه هوانغي مترامي الأطراف وحده منذ أكتوبر الماضي وإن متنزهات أخرى عانت خسائر هي الأخرى.

وأضاف فاراوو أن حيوانات منها الزراف والجاموس و الظبي تنفق هي الأخرى، مشيرا إلى أن الوضع لن يتحسن إلا بعد هطول الأمطار.

وتشرد كثير من الحيوانات من متنزهات زيمبابوي إلى المجتمعات القريبة بحثا عن الطعام والماء.

وقالت إدارة المتنزهات الوطنية إن ثلاثة وثلاثين شخصا لقوا حتفهم جراء هجمات الحيوانات هذا العام وحده.

وأوضحت أن لديها خططا لنقل ستمائة فيل ومجموعتين من الأسود وحيوانات أخرى من محمية "سيف فالي كونزرفانسي" جنوب شرقي البلاد إلى متنزهات أخرى أقل ازدحاما.

