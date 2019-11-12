وتشتهر ميخاس، الواقعة في مقاطعة ملقة التابعة للأندلس جنوبي إسبانيا، بـ"تاكسي الحمير"، إذ تعطي فرصة فريدة لزوارها لاستكشاف معالمها من على ظهر الحيوان الحمول.

لكن مع انتشار الكثير من الشكاوى، ومقاطع الفيديو التي توثق سوء معاملة الحمير في كثير من الأحيان، فإن مسؤولي البلدية أصدروا مجموعة من القرارات لحمايتها.

وشملت القرارات وضع حد للوزن المسموح به لركوب الحمير، وأخرى تهدف لتحسين الفحوصات البيطرية والنظافة الخاصة بتلك الحيوانات.

ومن المقرر أن تصبح هذه القرارات سارية بدءا من الأول من يناير المقبل، بعد جولة قصيرة من "المشاورات العامة"، وفق ما ذكر موقع "لوكال" الإسباني.

وكانت جمعيات حماية حقوق الحيوانات قد طالبت مرارا بتحسين الظروف التي تعيش فيها هذه الحمير، خاصة بعد أن انتشر مقطع فيديو في سبتمبر 2015 وأدى إلى موجة من الغضب.

وفي الفيديو المذكور، ظهرت مجموعة من الأشخاص من بينهم مالك الحمار، وهم يسيئون معاملة الحيوان، محاولين إجباره على الوقوف مجددا بعد أن خارت قواه.