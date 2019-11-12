وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على أن يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية والغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر.

ولفتت الأرصاد المصرية إلى أنه يمكن أن تمتد الأمطار إلى مناطق جنوب الصعيد.

وفي يوم الخميس، تمتد الأمطار لتصل أغلب السواحل المالية والوجه البحري والقاهرة، على أن تكون غزيرة ورعدية أحيانا، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يستقر الطقس، الجمعة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الأرصاد الجوية المصريين القيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة، للتحكم في عجلة القيادة، تحسبا من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر.

وكانت مصر تعرضت في أواخر أكتوبر الماضي إلى موجة ماطرة، أدت إلى غلق المدارس والجامعات في محافظات عدة.

كما تسببت الأمطار الغزيرة في محافظة السويس (شرق القاهرة) في إغلاق الطريق الذي يربطها بالعاصمة أمام حركة المرور.