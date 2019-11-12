وتظهر اللقطات، التي صورها مسافر كان يجلس بقرب النافذة المطلة على جناح الطائرة هبوط الطائرة، في وقت كان الثلج يغطي أرضية مطار أوهير، الاثنين.

وبدا أن قائد الطائرة، القادمة في رحلة محلية من ولاية نورث كارولاينا، فقد السيطرة عليها بسبب الثلج.

وفي بداية الفيديو، كان الهبوط اعتياديا، لكن بعيد لحظات انحرفت الطائرة عن المدرج، وتعالت صحيات الركاب "ماذا يحدث؟".

واهتزت الطائرة كثيرا بعدما اصطدم جناحه بأرضية المطار المحاذية للمدرج.

ولم يصب أحد من ركاب الطائرة بأذى، وتم إخلاؤهم سريعا نحو إحدى قاعات المطار.

وقالت شركة "أميركان إيرلاينز" في بيان بعيد الحادث إنه لا إصابات بين الركاب الـ38 وطاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص.

وحسب الأرصاد الجوية الأميركية، فقد كانت درجة الحرارة في شيكاغو، الاثنين، 2 تحت الصفر.