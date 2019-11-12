وذكرت وكالة فرانس برس أن الشاري، الذي لم تكشف هويته، يقيم في هونغ كونغ.

وتنمو نبتة الكمأة البيضاء في التربة التي ينبغي أن تبقى باردة ورطبة في مرحلة الإنبات، ومرحلة النضوج على حد سواء.

وتحوي الكمأة التي تنمو تحت الأرض نسبة عالية من المياه والمعادن التي تمتصها التربة بفضل جذور الشجرة التي تعيش بتناغم معها. وهي تنمو قرب جذور الصنوبر والسنديان الأخضر والسنديان الفليني.

وكمأة ألبا، التي تقطف بين 21 سبتمبر و31 يناير، مشهورة جدا. وتنتشر في إيطاليا خصوصا في شمال البلاد ووسطها.

وسعر هذه الكمأة الاستثنائية لا يعكس سعر السوق الذي يدور حول 375 يورو للمائة غرام في ألبا التي تعتبر سوقها مرجعا وطنيا على ما تفيد منظمة (كولديريتي) الزراعية الرئيسية في إيطاليا.

ومنذ 88 عاما تستضيف ألبا سنويا، وعلى مدى شهرين، معرضا كبيرا للكمأة، يجرى خلاله المزاد العلني.

وجمع المزاد، الذي يذهب ريعه لجمعيات خيرية، 420 ألف يورو.

وستوزع هذه الأرباح على مؤسسة (ماذرز تشويس) في هونغ كونغ التي تساعد الأطفال الأيتام والأمهات الشابات اللواتي يواجهن صعوبات، ومركز دميتري روغاتشيف في موسكو المتخصص في أبحاث سرطانات الأطفال.

وذكرت كولديريتي، في بيان: "سعر الكمأة البيضاء ارتفع بنسبة 50% في غضون شهر، منتقلا من 250 يورو إلى 375 يورو للمائة غرام" بين مطلع أكتوبر ومطلع نوفمبر.

وأوضحت المنظمة: "إلا أن هذه الأسعار ليست الأعلى في السنوات الأخيرة، فقد كان السعر 500 يورو في 2012 و450 يورو في 2017".