ووفقا لعلماء الآثار والمؤرخين، فإن هذه الفترة الزمنية لا يعرف عنها إلا القليل بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي هامبشاير غازيت" الأميركية.

وبعد اكتشاف القطع الأثرية، استأجرت المدينة شركة تنقيب عن الآثار، للقيام بحفر شامل في الموقع.

وخلال فترة الحفر التي استمرت عامين، نجح علماء الآثار في العديد من الاكتشافات الواعدة، مثل العثور على أدوات حجرية ورؤوس رماح وسكاكين وتوت عليق وبذور بلوط.

ويعتقد العلماء أن القدماء استخدموا هذا الموقع الأثري "القرية" بصورة مؤقتة لفترات قصيرة، لكنه يوفر وسيلة لفهم تلك الفترة الزمنية، كما يقدم دلائل على التحول الذي شهدته أميركا الشمالية بعد نهاية العصر الجليدي الأخير، وفق قول عالم الآثار ديفيد ليزلي.

ووصف ليزلي المصنوعات اليدوية من تلك الفترة الزمنية بأنها "نادرة للغاية".

وبعد الانتهاء من أعمال التنقيب عن الآثار، لا تزال للمدينة خطط لتمهيد الموقع واستخدامه كدوار مروري، غير أن بعض السكان المحليين يضغطون من أجل الحفاظ على المكان، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وعبر سكان نورثهامبتون عن دهشتهم لوجود آثار قديمة في هذا الموقع، وناشدوا السلطات منع تنفيذ أي مشاريع فيه للحفاظ على هويته الأثرية.