فقد توفيت ربة منزل فرنسية، الأحد، بعد أن علق وشاحها في خلاط كهربائي أثناء قيامها بتحضير حلويات لابنها.

وأفادت فرق الإسعاف والشرطة أن امرأة، تبلغ من العمر 58 عاما، توفيت اختناقا عندما علق وشاحها في الخلاط الكهربائي.

وأوضحت الشرطة أن المرأة الخمسينية كانت تعد الحلويات مع ابنها عندما وقعت الحادثة المؤسفة، مشيرة إلى أن ابن الضحية، البالغ من العمر 15 عاما، كان إلى جانبها في الشقة عند وقوع الحادث، بحسب فرانس برس.

وقالت الشرطة إن الابن سارع إلى الاتصال بالشرطة صباح الأحد طلبا للنجدة والمساعدة.

وبناء على نصائح فرق الإسعاف سارع ابن الضحية إلى قطع التيار الكهربائي عن الخلاط، ومزق الوشاح الذي كانت تضعه والدته، وفق ما أوضحت المصادر نفسها.

وعندما وصل فريق الإسعاف إلى الشقة، حاول المسعفون انعاش السيدة، التي لم يكشف عن هويتها أو مكان إقامتها، لكن من دون جدوى.