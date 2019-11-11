والفيلم بطولة وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي مور وباتريك ويلسون ومن إخراج رولان إيمريتش.

وجاء فيلم الرعب والإثارة الجديد "دكتور سليب" في المركز الثاني بإيرادات بلغت 14.1 مليون دولار، والفيلم بطولة إيوان مكريغور وريبيكا فيرغسون وكيليغ كوران وكليف كورتس ومن إخراج مايك فلاناغان.

واحتل الفيلم الكوميدي العائلي الجديد "اللعب بالنار" (بلاينغويذ فاير) المركز الثالث بإيرادات بلغت 12.8 مليون دولار، والفيلم بطولة جون سينا وكيغان-مايكل كي وبريانا هيلدبراند ومن إخراج أندي فيكمان.

وجاء الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد "عيد الميلاد الأخير" (لاست كريسماس) في المركز الرابع مسجلا 11.6 مليون دولار، والفيلم بطولة إيما تومسون وغريغ وايز وهنري غولدنغ وميشيل يوه ومن إخراج بول فيغ.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة "المدمر: المصير المظلم" (تيرميناتور:دارك فيت) من المركز الأول إلى المركز الخامس هذا الأسبوع محققا 10.8 مليون دولار، والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيغر وليندا هاميلتون ونتاليا رايزوماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.