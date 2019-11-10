وكان وودي آلن تقدم بشكوى بحق شركة أمازون في فبراير الماضي، مطالبا إياها بـ68 مليون دولار بتهمة إنهاء العقد القائم بينهما على أساس اتهامات سابقة طالته.

ولم يكشف عن تفاصيل الاتفاق بين الطرفين، إلا أن مصادر مطلعة على الملف قالت لموقع "ديدلاين" إن "لا غالب ولا مغلوب في نهاية المطاف".

واتهمت ديلان فارو، ابنة وودي آلن بالتبني، والدها في العام 1992 بانتهاكات جنسية. وقد أسقطت الملاحقات القضائية في حقه بعد تحقيقين منفصلين أجريا في تلك الفترة على مدى أشهر عدة.

إلا أن ديلان فارو بدعم من والدتها ميا فارو وشقيقها الصحافي رونان فارو، جددت بانتظام هذه التهم، لا سيما بعد بروز حركة "مي تو" (وأنا أيضا) المتعلقة بفضح الاعتداءات الجنسية.

وقد دفعت هذه الاتهامات أمازون إلى إلغاء صدور فيلم "إيه رايني داي إن نيويورك" آخر أفلام المخرج، في الولايات المتحدة.

واتهم وودي آلن، عملاق الإنترنت أمازون برفض دفع تسعة ملايين دولار مقررة لتمويل الفيلم الذي عرض في افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل بفرنسا في سبتمبر.

وقال المخرج الأميركي (83 عاما)، الذي لطالما نفى أن يكون ارتكب انتهاكات جنسية في حق ابنته: "الناس الذين يهاجمونني على خطأ".