وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، الخميس: "الرياضيون الذين يمثلون بلادنا في الخارج باتوا مستهدفين منذ بدء العملية العسكرية"، مضيفا "نرفض الموقف التمييزي والظالم والسياسي حيال فريقنا الوطني وأنديتنا"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وكانت الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن فتح تحقيق تأديبي، منتصف أكتوبر الماضي، بحق تركيا يتعلق بـ"استفزاز سياسي" محتمل بعد التحيات العسكرية التي أداها اللاعبون الأتراك خلال مباريات ضد ألبانيا وفرنسا في إطار تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأدى أفراد المنتخب التركي تحية عسكرية بعد التعادل مع نظيره الفرنسي في 14 من أكتوبر في باريس تأكيدا على دعم العسكريين المشاركين في هجوم أنقرة ضد القوات الكردية شمال سوريا.

وأثار ذلك استياء فرنسا حيث دعا مسؤولون سياسيون إلى إلغاء المباراة بعد تحية عسكرية أولى أداها الفريق التركي في المباراة ضد ألبانيا قبل أيام.