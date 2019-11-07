وعقد، الثلاثاء، المؤتمر الصحفي الخاص بالمسرحية التي تقام على مسرح "بكر الشدي" في منطقة "الرياض بوليفارد"، على مدى 4 أيام متواصلة من الأربعاء 6 نوفمبر وحتى يوم السبت 9 نوفمبر 2019.

وتحدث نجم المسرحية الفنان يحيى الفخراني، عن سعادته بتواجده في الرياض من خلال المسرحية التاريخية "الملك لير"، متمنيا أن يحوز العمل الذي يقدم للمرة الأولى في الرياض على رضى الجماهير.

ويشارك الفخراني في المسرحية الفنانة رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي ومجدي كامل، ونضال الشافعي ومحمد فهيم وهبه مجدي، وهي من إخراج تامر كرم.

ويستضيف "موسم الرياض" عددا من المسرحيات السعودية والخليجية والعربية لأبرز نجوم المسرح، في مقدمتهم ناصر القصبي ومحمد هنيدي وأشرف عبدالباقي وحسن البلام وفايز المالكي.