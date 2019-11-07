وأثار قرار شركة الإنتاج الأميركية بإعادة الممثل جيمس دين، الذي توفي في حادث سيارة عام 1995 عن عمر يناهز 24 عاما، إلى الحياة ضجة حول فكرة تجسيد أحد أهم أيقونات هوليوود.

وقالت شركة "ماجيك سيتي فيلمز"، الأربعاء، إنها حصلت على حقوق من ورثة جيمس دين لتقدم، بالاستعانة بالوسائل الرقمية، بطل فيلم "ثائر بلا قضية" في فيلم من أفلام الحركة عن حرب فيتنام بعنوان "العثور على جاك" (فايندنج جاك).

وسيظهر دين في الفيلم من خلال مزيج من الصور واللقطات القديمة إلى جانب تسليط مشاهد مولدة باستخدام الكمبيوتر على ممثلين، على أن يقوم ممثل مختلف بالأداء الصوتي لما سيكون دورا ثانويا لشخصية دين، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وعبر المنتج أنتون إرنست، في بيان، عن شعوره بالفخر الشديد "لأن عائلته تدعمنا وسنتخذ كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم المساس مطلقا بتراثه كواحد من أهم أساطير السينما حتى الآن".

وأضاف: "تعتبر العائلة هذا الفيلم فيلمه الرابع وهو فيلم لم يمثله أبدا. لا ننوي أن نخذل معجبيه".

وأصابت الفكرة كثيرين من عشاق دين بالفزع، فقد كتب موقع "ستايل بابليكيشن إسكواير دوت كوم" مقالا عدد فيه "35 ممثلا يمكنهم القيام بالدور" بينما أطلق موقع "فايس دوت كوم" مناشدة جاء فيها "نرجوكم ألا تفعلوا ذلك".

وكتبت لينزي رومين من موقع "نيرديست" على تويتر "هذا من أكثر الأشياء التي تقشعر لها الأبدان".

يشار إلى أن جيمس دين شارك في 3 أفلام فقط، حيث لعب دور جيت رينك في فيلم "عملاق"، وهو آخر أفلامه حيث عرض الفيلم بعد وفاته.

كما قام بدور جيم ستارك في فيلم "متمرد بلا قضية"، وهو الفيلم الذي حاز على شعبية كبيرة بين المراهقين عندما عرض في دور السينما.

ثم قام بدور كال تراسك في فيلم "شرق عدن"، وهو الفيلم المقتبس من رواية للكاتب المعروف جون شتاينبيك تحمل العنوان نفسه.