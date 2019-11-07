وخلال مباراة أقيمت، الأحد، في شرق كرواتيا، اقتحمت بعض الدجاجات المستطيل الأخضر، ما دفع لاعب فريق أن كاي يلينغراد المضيف إيفان غازديك للركض خلفها وركل إحداها قبل أن يقوم بإلقائها فوق السياج.

ورفع الحكم في وجه اللاعب بطاقة حمراء بسبب سلوكه غير الرياضي.

ودانت جمعية "أصدقاء الحيوانات" غير الحكومية تصرف البالغ من العمر 23 عاما، واصفة إياه بـ "الفعل المخزي والسلوك الجبان للاعب تجاه حيوان بريء، أدى إلى وفاته متألما ومهشّم العظام".

وأكدت الجمعية أنها ستتقدم بشكوى عن "فعل إجرامي" أو "قتل أو تعذيب حيوان"، وفي حال اتهامه وإدانته، يواجه المذنب عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام واحد.

ودافع غازديك عن نفسه في الصحف المحلية، مؤكدا أنه محب للحيوانات ويأوي بعضا منها، ولم تكن لديه نية للتسبب بقتل الدجاجة.

وقال لصحيفة "24 ساتا"، "ركضت خلف الدجاجات لطردها من أرض الملعب"، مؤكدا أن الركلة القاتلة حصلت عن طريق "الخطأ".