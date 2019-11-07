وأكد نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي في الساعات الأولى من فجر الخميس.

وكتب إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية بصفحته على فيسبوك: "تنعي نقابة المهن التمثيلية الفنان هيثم أحمد زكي.. البقاء لله".

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان المصري بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وانتقلت قوة أمنية وبكسر باب الشقة تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.