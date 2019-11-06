وكان في استقبال ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، في مطار العاصمة الرباط الأميرة لالا مريم ووزير الخارجية المغربي. وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وستعمل إيفانكا ترامب، خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، على الترويج لـ"مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة" التابعة للحكومة الأميركية.

يهدف البرنامج الذي تم إطلاقه في فبراير إلى مساعدة 50 مليون امرأة في الدول النامية على التقدم اقتصاديًا على مدار السنوات الست المقبلة.

يرافق إيفانكا ترامب في رحلة المغرب شون كيرنكروس، المدير التنفيذي لمؤسسة تحدي الألفية، وهي وكالة مساعدات أجنبية أميركية مستقلة تعمل مع الحكومة المغربية، لتعزيز النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز المؤسسات.