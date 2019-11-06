وأمرت المحكمة بالسجن 34 شهرا، ودفع غرامة قدرها 9700 دولار، على رجل ماليزي يبلغ من العمر 42 عاما، بعد إدانته بتهمة انتهاك قوانين حماية، على إثر وضعه القطة داخل منشفة للملابس في سبتمبر من العام الماضي.

إلا أن الجاني سيبقى طليقا مقابل دفعه كفالة، لأنه ينوي استئناف الحكم. وهذا الرجل هو الشخص الثاني الذي يصدر بحقه حكما بالسجن لقتله حيوانا، إذ سجن سائق سيارة أجرة لمدة عامين بتهمة ارتكاب جريمة مماثلة في يناير الماضي.

وأثارت الجريمة غضب الماليزيين عندما شاهدوا مقاطع الفيديو التي انتشرت بشكل كبير على الإنترنت، وتظهر القطة الحامل وقد وضعت في نشافة ملابس، في وقت متقدم من الليل.

وبعد ذلك، أدخل الرجل النقود اللازمة لتشغيل الآلة ورحل. وقد عثرت زبونة في وقت لاحق على الحيوان النافق وأبلغت الشرطة بالأمر.

وقال القاضي بعد إصداره الحكم على الجاني: "آمل بأن يكون هذا الحكم بمثابة درس للمتهم وللجمهور بألا يعاملوا الحيوانات بقسوة".