وأظهرت لقطات نشرتها صحيفة "موسكو تايمز" الروسية، الأحد، الأشخاص الأربعة وهم يصارعون الرياح العاتية والثلوج التي غطت المنطقة، بغية الوصول إلى طائرة مروحية هبطت في المكان، بعد أن رأتهم بمحض الصدفة.

وكانت الطائرة بمثابة طوق نجاة لهؤلاء الروس، وهم 3 رجال وسيدة، خرجوا في رحلة على متن العربات التي تسير على الثلوج.

وقطع الأربعة مسافة 270 كيلومترا، من أجل الوصول إلى مدينة سريدنيكوليمسك في ياقوتيا شمال شرقي الاتحاد الروسي، وهي منطقة تقع ضمن دائرة المنطقة القطبية الشمالية.

لكن أثناء الرحلة، تعطلت عربات المجموعة، وبات عليهم أن يبحثوا عن ملجأ مشيا على الأقدام، وذلك في ظل طقس شديد البرودة، ودرجة حرارة وصلت إلى 18 تحت الصفر، دون أن يحمل أي منهم هاتفه الشخصي.

وبالصدفة، كانت هناك طائرة مروحية تلحق في المكان، ورصد قائدها وجود الأربعة، الذين بدأوا في التلويح بأياديهم عندما رأوها.

وقال قائد الطائرة سيمون سيميونوف في تصريحات صحفية، إنه اعتبر وجود الأربعة في هذه المنطقة أمرا غريبا، خاصة أنه لا توجد وسائل نقل في المنطقة، كما لم يكن لديهم عربات التزلج.

وأضاف سيميونوف أنه طلب من السلطات السماح له بإجراء هبوط في المنطقة من أجل مساعد الأربعة الذين كانوا يواجهون خطر الموت بردا.